PFM - Premiata Forneria Marconi presenta il nuovo album | ' Stiamo perdendo il potere del sogno'

Un titolo che è già tutto un programma per il nuovo progetto di inediti diForneria Marconi. Dal 22 ottobre è disponibile 'Ho sognato pecore elettriche/Dreamed Of Electric Sheep', album di studio numero venti per la band. ''In questo disco abbiamo voluto ...MILANO - 'Il modo per divertirci? È fare musica'. Franz di Cioccio e Patrick Djivas dellaForneria Marconi si divertono esattamente da 50 anni. Data tonda per la band iconica del rock progressivo che inizierà a festeggiare dal 22 ottobre con l'uscita di 'Ma gli androidi ...Venerdì 22 ottobre esce “Ho sognato pecore elettriche”/“I dreamed of electric sheep”, l'album di inediti della band ...E' in uscita venerdì 22 ottobre in tutto il mondo, nella doppia versione italiano/inglese, "Ho sognato pecore elettriche" /"I dreamed of electric sheep", il nuovo album di ine ...