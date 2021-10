Pescara, pacco sospetto su una panchina: rientrato l’allarme (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un pacco sospetto è stato lasciato su una panchina in via Italica, nella zona di Porta Nuova a Pescara. Chiusa in via precauzionale la strada tra la via dei Peligni e via dei Marsi. l’allarme è rientrato dopo l’intervento degli artificieri. Una piccola scatola bianca è stata trovata su una panchina e da subito ha destato preoccupazione. Il timore era che potesse trattarsi di un piccolo pacco bomba e per questo è stata fatta scattare subito la procedura. Dopo la segnalazione, immediato l’intervento dei Carabinieri e del Vigili del Fuoco. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti invece nelle strade limitrofe per regolare il traffico ed impedire il passaggio dei veicoli. Nella zona sono presenti anche delle scuole, i cui studenti sono stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unè stato lasciato su unain via Italica, nella zona di Porta Nuova a. Chiusa in via precauzionale la strada tra la via dei Peligni e via dei Marsi.dopo l’intervento degli artificieri. Una piccola scatola bianca è stata trovata su unae da subito ha destato preoccupazione. Il timore era che potesse trattarsi di un piccolobomba e per questo è stata fatta scattare subito la procedura. Dopo la segnalazione, immediato l’intervento dei Carabinieri e del Vigili del Fuoco. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti invece nelle strade limitrofe per regolare il traffico ed impedire il passaggio dei veicoli. Nella zona sono presenti anche delle scuole, i cui studenti sono stati ...

Advertising

messveneto : Pescara: falso allarme bomba, evacuate due scuole: Gli artificieri hanno fatto brillare il pacco sospetto, trovato… - nuovaradio603 : Falso allarme stamattina a #Pescara per un sospetto #paccobomba rinvenuto in via Italia a Portanuova. Vigili del Fu… -