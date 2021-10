Pesaro: il dopo Petrovic si chiama Banchi, coach tricolore con Milano nel 2014 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Pesaro ha scelto il nuovo allenatore: sarà Luca Banchi, attuale c.t. della nazionale della Lettonia, storico vice di Simone Pianigiani negli anni d'oro della Mens Sana Siena e tricolore con Milano nel ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha scelto il nuovo allenatore: sarà Luca, attuale c.t. della nazionale della Lettonia, storico vice di Simone Pianigiani negli anni d'oro della Mens Sana Siena econnel ...

