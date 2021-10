Perseguita la ex, aveva già tentato di ucciderla: arrestato 58enne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato a Mondragone (Ce), su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere, un uomo di 58 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking compiuti ai danni della ex compagna, specie dopo che quest’ultima, alcune settimane fa, aveva deciso di interrompere la relazione. L’uomo, nel 2006, era già stato arrestato per tentato omicidio ai danni sempre della stessa donna, perché l’aveva colpita più volte con un coltello. La vittima ha però continuato la relazione fino alla fine della scorsa estate, quando stanca di affrontare quotidianamente l’indole violenta e prevaricatrice dell’uomo, lo ha lasciato. Il 58enne avrebbe quindi iniziato a Perseguitare la vittima tempestandola di telefonate, seguendola costantemente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hannoa Mondragone (Ce), su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere, un uomo di 58 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking compiuti ai danni della ex compagna, specie dopo che quest’ultima, alcune settimane fa,deciso di interrompere la relazione. L’uomo, nel 2006, era già statoperomicidio ai danni sempre della stessa donna, perché l’colpita più volte con un coltello. La vittima ha però continuato la relazione fino alla fine della scorsa estate, quando stanca di affrontare quotidianamente l’indole violenta e prevaricatrice dell’uomo, lo ha lasciato. Ilavrebbe quindi iniziato are la vittima tempestandola di telefonate, seguendola costantemente ...

Advertising

anteprima24 : ** Perseguita la ex, aveva già tentato di ucciderla: arrestato 58enne ** - casertafocus : MONDRAGONE – Perseguita la ex dopo la rottura avvenuta per le sue violenze, nel 2006 aveva già accoltellato la sua… - larampait : Perseguita la #ex, arrestato: in passato aveva già accoltellato un’altra #donna - iltirreno : ?? Cascina, l’uomo aveva preso di mira l’avversaria politica dell’ex prima cittadina di Cascina. Pena di 2 anni e 6… - iY4lou : @lesbian4joey anche a te perseguita questa che ci aveva risposto l’altro giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Perseguita aveva Perseguita la nipote perché sposa un italiano, 32enne a processo Perseguitata e picchiata dallo zio perché, contrariamente a quanto deciso dalla sua famiglia, aveva sposato un italiano. Una vicenda, riportata da 'il Resto del Carlino', che riguarda una 21enne originaria del Marocco e residente a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Ieri al Tribunale di Modena ...

Lei lo lascia e lui la perseguita: 55enne denunciato Questa una delle minacce rivolte da un 55enne all'ex fidanzata 50enne che, dopo una breve relazione basata su una gelosia ossessiva che l'aveva visto arrivare a geolocalizzare il cellulare della ...

Perseguita la nipote perché sposa un italiano, 32enne a processo Agenzia ANSA Destination Italia, conosciamo meglio la società Destination Italia è attiva in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale B2B. L’azienda svolge la propria attività attraverso due marchi differenti di proprietà ...

Verona, la porno-vendetta dell’ex: manda video hard a famiglia e amici di lei Dietro a tutto ciò, stando alle accuse, ci sarebbero state la mano e soprattutto la sete di rivalsa dell’ex partner della malcapitata, un veronese di 35 anni che lei ha denunciato e che ora è indagato ...

Perseguitata e picchiata dallo zio perché, contrariamente a quanto deciso dalla sua famiglia,sposato un italiano. Una vicenda, riportata da 'il Resto del Carlino', che riguarda una 21enne originaria del Marocco e residente a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Ieri al Tribunale di Modena ...Questa una delle minacce rivolte da un 55enne all'ex fidanzata 50enne che, dopo una breve relazione basata su una gelosia ossessiva che l'visto arrivare a geolocalizzare il cellulare della ...Destination Italia è attiva in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale B2B. L’azienda svolge la propria attività attraverso due marchi differenti di proprietà ...Dietro a tutto ciò, stando alle accuse, ci sarebbero state la mano e soprattutto la sete di rivalsa dell’ex partner della malcapitata, un veronese di 35 anni che lei ha denunciato e che ora è indagato ...