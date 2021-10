Perché si dice “sorge come una cattedrale nel deserto” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “sorgere come una cattedrale nel deserto” è senza dubbio una delle espressioni più affascinanti della lingua italiana, che indica chi vuole portare a compimento una grande impresa, dai costi ingenti, in una zona considerata inadatta, e poi effettivamente fallisce. Usata nel linguaggio dell’economia, del lavoro, della politica e del giornalismo, pare che a usare per primo questa definizione fu don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, che avrebbe coniato la metafora nel 1958, periodo in cui il Governo italiano aveva puntato moltissimo sugli investimenti soprattutto nel Mezzogiorno. Le politiche pensate dal Governo, però, si scontrarono con l’inadeguatezza della Cassa del Mezzogiorno, che non realizzò né infrastrutture, né trasferimenti di imprese; motivo per cui il Governo stesso decise di obbligare le ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “reunanel” è senza dubbio una delle espressioni più affascinanti della lingua italiana, che indica chi vuole portare a compimento una grande impresa, dai costi ingenti, in una zona considerata inadatta, e poi effettivamente fallisce. Usata nel linguaggio dell’economia, del lavoro, della politica e del giornalismo, pare che a usare per primo questa definizione fu don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, che avrebbe coniato la metafora nel 1958, periodo in cui il Governo italiano aveva puntato moltissimo sugli investimenti soprattutto nel Mezzogiorno. Le politiche pensate dal Governo, però, si scontrarono con l’inadeguatezza della Cassa del Mezzogiorno, che non realizzò né infrastrutture, né trasferimenti di imprese; motivo per cui il Governo stesso decise di obbligare le ...

