Perchè Elodie e Marracash si sono lasciati? “Rapper interessato ad un’altra cantante” | ecco chi è

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quello che sembrava essere solo un mero gossip, ora troverebbe sempre più conferma: la storia trasarebbe giunta al capolinea. Di recente lei era stata paparazzata in compagnia di un altro uomo che era stato già ribattezzato come il suo nuovo presunto amore. Adesso però si aggiungono nuovi dettagli.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.