Perché dobbiamo dissociare la difesa europea dalla politica di sicurezza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'affare era bello. Troppo bello. La fornitura di 12 sottomarini a propulsione classica all'Australia, un contratto di circa 55 miliardi di euro di cui la metà, sembra, doveva andare all'industriale francese Naval Group. Annullata, puramente e semplicemente, da parte dell'Australia che ha deciso l'acquisto di sottomarini a propulsione nucleare prodotti da Stati Uniti e Regno Unito. «Tradimento», «pugnalata alla schiena», «tentativo di eliminare l'industria francese di difesa», «rottura strategica», «schiaffo per la Francia», «rottura di fiducia», richiamo di ambasciatori etc. La palma dell'emozione è toccata a Jean-Yves Le Drian, il ministro francese per gli Affari esteri, quando ha definito gli Stati Uniti e l'Australia degli «ex partner». L'emozione è stata tanto più forte che la cancellazione del contratto da parte di Canberra e, soprattutto, il battesimo ...

