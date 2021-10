Perché bisogna ridisegnare il sistema politico con una legge elettorale proporzionale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se a Roma il 60% della popolazione non va a votare, allora “Italia, abbiamo un problema”. Riduttivo spiegare tutto con sociologismi scontati, lo smarrimento dinanzi alla crisi economica, l’orrore della pandemia, un certo smarrimento dinanzi al bombardamento mediatico. Tutto vero, ma soprattutto la gente non va a votare, in poche parole, l’offerta politica attuale non convince. Caduta la grande illusione del populismo post-per il momento nulla sta prendendo il suo posto, c’è un reciproco assedio di debolezze ideali e in questo vuoto cresce la tentazione di aggrapparsi alle certezze del passato: ed è un errore. Voler resuscitare un bipolarismo aggressivo tipo quello degli anni Novanta, che allora fu prodotto dal simultaneo avvento di una sinistra di governo e di un newcomer come Silvio Berlusconi, non ha molto senso. Negli anni Novanta il ...