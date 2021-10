Per i bookmaker il risultato esatto di Napoli-Legia Varsavia sarà 2-1 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il pari in rimonta col Leicester e la sconfitta a sorpresa con lo Spartak Mosca, il Napoli ha bisogno di centrare la prima vittoria in Europa League per cercare di raggiungere la qualificazione. I bookmaker sono convinti che la squadra di Luciano Spalletti ci potrà riuscire col Legia Varsavia, con ogni probabilità con il risultato di 2-1. Di seguito, l’analisi del portale specializzato OddsChecker. La qualità di organico del Napoli sulla carta pare evidente come sia superiore a quella degli avversari, e questo spiega la scelta della vittoria, ma la necessità di spingersi in avanti per segnare e la recente quantità di gol subiti fanno pensare che anche in questo match gli azzurri di Spalletti potranno scoprire il fianco ad eventuali ripartenze. Non è escluso che il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo il pari in rimonta col Leicester e la sconfitta a sorpresa con lo Spartak Mosca, ilha bisogno di centrare la prima vittoria in Europa League per cercare di raggiungere la qualificazione. Isono convinti che la squadra di Luciano Spalletti ci potrà riuscire col, con ogni probabilità con ildi 2-1. Di seguito, l’analisi del portale specializzato OddsChecker. La qualità di organico delsulla carta pare evidente come sia superiore a quella degli avversari, e questo spiega la scelta della vittoria, ma la necessità di spingersi in avanti per segnare e la recente quantità di gol subiti fanno pensare che anche in questo match gli azzurri di Spalletti potranno scoprire il fianco ad eventuali ripartenze. Non è escluso che il ...

