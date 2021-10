Per Eva Longoria è ancora super estate (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre in Italia tiriamo fuori cappotti e berretti, per Eva Longoria è ancora piena estate. Su Instagram l'attrice ha infatti inviato ai follower una bollente cartolina dal Messico, in cui mostra il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mentre in Italia tiriamo fuori cappotti e berretti, per Evapiena. Su Instagram l'attrice ha infatti inviato ai follower una bollente cartolina dal Messico, in cui mostra il ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Eva Per Eva Longoria è ancora super estate Mentre in Italia tiriamo fuori cappotti e berretti, per Eva Longoria è ancora piena estate. Su Instagram l'attrice ha infatti inviato ai follower una bollente cartolina dal Messico, in cui mostra il fisico statuario cosparso di olio abbronzante e cotto ...

Elisabetta Canalis a Le Iene, il marito Brian Perri: 'Non avevo capito quanto fosse famosa' Cosa fa oggi Elisabetta Canalis Per tanti anni Elisabetta Canalis è stata lontana dalla tv italiana,...anni sono stati dedicati alla sua famiglia e al suo nuovo ruolo di mamma della piccola Skyler Eva.

Fine mandato per Eva Avossa: “Il Comune è stato per me come la mia casa” Salernonotizie.it “Io e lei a letto?”. Elisabetta Canalis, il marito si lascia andare: “Sono i migliori…” Brian Perri decide di parlare. Il marito di Elisabetta Canalis a domanda risponde e fa capire tante cose della loro vita di coppia ...

Per Eva Longoria è ancora super estate Mentre in Italia tiriamo fuori cappotti e berretti, per Eva Longoria è ancora piena estate. Su Instagram l'attrice ha infatti inviato ai follower una bollente cartolina dal Messico, in cui mostra il f ...

