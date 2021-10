Advertising

repubblica : Pensioni, Quota 102-104: arriva la bocciatura da parte dei sindacati - fattoquotidiano : Decisione rinviata. Questa la sentenza sulle pensioni al termine di un combattuto Consiglio dei ministri [di Patriz… - 1862gigi : RT @lucianocapone: La popolazione italiana è in costante declino dal 2015. Nel 2021 sarà inferiore di 1,08 milioni di unità rispetto alle p… - FirenzePost : Pensioni: sindacati contro quota 102. Governo: battaglia su superbonus e reddito di cittadinanza - MaxiSironi : RT @lucianocapone: La popolazione italiana è in costante declino dal 2015. Nel 2021 sarà inferiore di 1,08 milioni di unità rispetto alle p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni sindacati

la Repubblica

fanno fronte comune sul tema. Landini a Porta a Porta: ''Serve una riforma ...... sono quelle che si annunciano sul meccanismo che sostituirà quota 100 per lee sulla ...sarà probabilmente preceduto da nuove riunioni con i capidelegazione di maggioranza e con i. ...Tra le poste più cospicue, oltre agli 8 miliardi per il fisco, ci sono i 4,1 miliardi che vanno alla sanità, di cui 2 per l’acquisto di vaccini e medicine per il Covid e 2 miliardi contro il caro boll ...Si scalda il tema pensioni sul post Quota 100. In Manovra sono state stanziate le risorse economiche per superare la misura in scadenza il 31 dicembre 2021, mantenendo flessibile l'uscita dal lavoro.