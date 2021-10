Pensioni, Ocse boccia l’Italia: “Spende troppo”. L’organo ribadisce l’importanza di una riforma del fisco (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Ocse– Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha bocciato l’Italia sul tema Pensioni. È questo quanto emerso oggi durante l’audizione alla commissione Bilancio del Senato, presentata dai rappresentanti dell’Ocse in merito al Rapporto economico 2021. l’Italia Spende troppo per le Pensioni e troppo poco per i giovani, per questo è stato ribadito quanto sia importante la riforma del fisco. L’Ocse nasce il 14 dicembre 1960, data della Convenzione istitutiva, entrata in vigore pochi mesi dopo. L’organizzazione è nata per sostituire l’OECE-Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, a sua volta nata nel ’48 per la gestione del Piano ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’– Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico hatosul tema. È questo quanto emerso oggi durante l’audizione alla commissione Bilancio del Senato, presentata dai rappresentanti dell’in merito al Rapporto economico 2021.per lepoco per i giovani, per questo è stato ribadito quanto sia importante ladel. L’nasce il 14 dicembre 1960, data della Convenzione istitutiva, entrata in vigore pochi mesi dopo. L’organizzazione è nata per sostituire l’OECE-Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, a sua volta nata nel ’48 per la gestione del Piano ...

