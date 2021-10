Pensioni: Islanda in testa alla classifica, Italia sotto la media europea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Italia arranca nel confronto europeo sul sistema Pensionistico. Il Global Pension Index 2021 – 13esima indagine annuale realizzata Mercer in collaborazione, dallo scorso anno, con CFA Institute – vede il nostro Paese al trentaduesimo posto su 43, dietro a Sud Africa, Perù, Cina e Polonia. In testa i Paesi del Nord con l’Islanda che guida la classifica, seguita – per citare le prime 10 posizioni – da Paesi Bassi, Danimarca, Israele, Norvegia, Australia, Finlandia, Svezia, Regno Unito e Singapore. Per valutare il sistema Pensionistico di un Paese l’indagine analizza tre indicatori: adeguatezza, (il disegno complessivo del sistema); integrità, (livello di trasparenza e governance); sostenibilità, (il sistema paese nel complesso, ossia il PIL, la demografia, la spesa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’arranca nel confronto europeo sul sistemastico. Il Global Pension Index 2021 – 13esima indagine annuale realizzata Mercer in collaborazione, dallo scorso anno, con CFA Institute – vede il nostro Paese al trentaduesimo posto su 43, dietro a Sud Africa, Perù, Cina e Polonia. Ini Paesi del Nord con l’che guida la, seguita – per citare le prime 10 posizioni – da Paesi Bassi, Danimarca, Israele, Norvegia, Australia, Finlandia, Svezia, Regno Unito e Singapore. Per valutare il sistemastico di un Paese l’indagine analizza tre indicatori: adeguatezza, (il disegno complessivo del sistema); integrità, (livello di trasparenza e governance); sostenibilità, (il sistema paese nel complesso, ossia il PIL, la demografia, la spesa ...

