Pensioni: ecco cosa succederà nella Manovra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sono possibili modifiche da effettuare nella Manovra sul tema legato alle Pensioni. Il Governo ha approvato il Documento per il Bilancio Il governo Draghi ha approvato all'unanimità il Documento Programmatico di Bilancio che verrà ora inviato a Bruxelles. Prende così forma lo schema della Manovra 2022, dopo una riunione del Consiglio dei ministri durata 2 ore e 40. Tante le conferme delle misure già in vigore, ma con importanti novità. Uno dei nodi cruciali è quello relativo alle Pensioni. Come superare senza troppi traumi Quota 100 e quale alternativa trovare alla vecchia legge Fornero? Una preoccupazione della Lega in primis, le cui riserve sull'ipotesi Quota 102 hanno di fatto messo in stand by la decisione sulla riforma Pensionistica. Stando alla riformulazione del ...

DSantanche : Le pensioni dovrebbero essere, insieme alla casa, i due capisaldi intoccabili. Invece ancora una volta, per scelta… - ItalianPolitics : Come cambierà Quota 100, ecco le ipotesi di governo e partiti sulle #pensioni - Startmag - TrendOnline : Lo sblocco dei #licenziamenti inizialmente atteso per fine ottobre, ora è stato prorogato dopo il #Consiglio dei Mi… - LMindreanu : RT @ArmonieVertical: Ecco gli stipendi dei big del sindacato - illibata : RT @carolalli3: Ecco che si comincia!!! -