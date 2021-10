Paura per la Regina Elisabetta: malattia misteriosa, fermata dai medici (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’è Paura e preoccupazione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta: una malattia misteriosa, fermata dai medici. La Regina Elisabetta II sta riposando al castello di Windsor dopo aver accettato “a malincuore” i consigli medici per annullare un viaggio in Irlanda del Nord, previsto per mercoledì e giovedì, ha detto Buckingham Palace. Lo riferisce la CNN. (Alan Crowhurst/Getty Images)Alla monarca britannica di 95 anni è stato consigliato di riposare per i “prossimi giorni”, ha affermato il palazzo in una nota. Una fonte vicina al palazzo ha detto alla CNN che “non è correlato al Covid”. Vista l’età avanzata della donna, c’è ovviamente un po’ di apprensione, anche se la nota ufficiale tende a ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’èe preoccupazione per le condizioni di salute della: unadai. LaII sta riposando al castello di Windsor dopo aver accettato “a malincuore” i consigliper annullare un viaggio in Irlanda del Nord, previsto per mercoledì e giovedì, ha detto Buckingham Palace. Lo riferisce la CNN. (Alan Crowhurst/Getty Images)Alla monarca britannica di 95 anni è stato consigliato di riposare per i “prossimi giorni”, ha affermato il palazzo in una nota. Una fonte vicina al palazzo ha detto alla CNN che “non è correlato al Covid”. Vista l’età avanzata della donna, c’è ovviamente un po’ di apprensione, anche se la nota ufficiale tende a ...

