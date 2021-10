Pattinaggio artistico | Bradie Tennell salta Skate America 2021

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gli Stati Uniti perdono un pezzo pregiato nella tappa di casa.non sarà della partita in occasione di, il primo evento del circuito ISU Grand Prix-2022 diin partenza il 22 ottobre fino al 24 sul ghiaccio della Tropicana Ave di Las Vegas, Nevada. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore tramite un comunicato ufficiale della Federazione Statunitense. Le motivazioni del forfait sono legate a un infortunio a un piede, incidente di percorso per cui la pattinatrice mancherà dunque all’appuntamento casalingo dalla prima volta dal suo debutto, avvenuto nel 2017. L’atleta, che proprio lo scorso gennaio ha conquistato l’ambito titolo di Campionessa Nazionale, verrà sostituita per l’occasione da ...

Non volendo scomodare ipotesi di possibili layout , anche se appare evidente che opterà per almeno quattro quadrupli nel libero, la curiosità sarà vedere che tipo di programmi presenterà il nativo di ...Dagli Stati Uniti alla Cina. La stagione dientra nel vivo con la prima tappa di Isu Grand Prix che si disputerà a Las Vegas e per l'occasione scende sul ghiaccio anche l' Italia con uno dei suoi talenti più cristallini. ...