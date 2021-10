Panchinari cancellato da Mediaset, Francesco Oppini sui social “lasciamo …” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si sta molto parlando nelle ultime ore della decisione presa da Mediaset di cancellare il programma condotto da Francesco Oppini e Fjona Cakalli ovvero ‘Panchinari’. A rivelare quanto accaduto è stato lo stesso Oppini attraverso il suo profilo Instagram. Ma, quali sono state nello specifico le parole pronunciate dal figlio di Alba Parietti? cancellato il programma condotto da Francesco Oppini Francesco Oppini è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In seguito alla fine del reality il giovane è apparso sempre più spesso in televisione e ha continuato ad occuparsi di calcio proprio come faceva prima di partecipare al noto reality show di Canale 5. Proprio ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si sta molto parlando nelle ultime ore della decisione presa dadi cancellare il programma condotto dae Fjona Cakalli ovvero ‘’. A rivelare quanto accaduto è stato lo stessoattraverso il suo profilo Instagram. Ma, quali sono state nello specifico le parole pronunciate dal figlio di Alba Parietti?il programma condotto daè stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In seguito alla fine del reality il giovane è apparso sempre più spesso in televisione e ha continuato ad occuparsi di calcio proprio come faceva prima di partecipare al noto reality show di Canale 5. Proprio ...

davidemaggio : Anche in streaming arrivano i primi stop! Cancellato #Panchinari, il programma di Francesco Oppini su Mediaset Inf… - enken14731229 : Mi allontano da Twitter per problemi personali e mi ritrovo il devasto...panchinari immeritatamente cancellato e le… - esauritatorino : RT @Figliadinessun0: MINCHIA PERÒ IO NON ACCETTO CHE VENGA CANCELLATO PANCHINARI UN PROGRAMMA LEGGGERO, CHE CI FACEVA COMPAGNIA, CHE VENIVA… - Laura__Meli : @MediasetPlay Panchinari era un programma fresco,giovane,riusciva a rendere godibile il calcio anche a me che non l… - Roby22819002 : Credevate talmente tanto in questo programma da averlo pubblicizzato nella tv generalista e poi lo avete cancellato… -