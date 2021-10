Pamela | scarcerato uno dei nigeriani La rabbia della mamma | «Sto male | non rimpatriatelo»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Colpo di scena sul caso. È statouno dei, indagato per il brutale assassinio18enne romana. Secondo magistrati Lucky Awelima è risultato estraneo all’omicidio. Ed è stato condannato solo per spaccio di droga. Condanna per la quale potrebbe essere rimpatriato. Stessa sorte potrebbe toccare all’altro nigerino, Lucky Desmond.uno deiEntrambi accusati da Oseghale, condannato all’ergastolo per l’omicidio di. Che risale al 30 gennaio 2018: quando la ragazza fu stuprata, uccisa e fatta pezzi a Macerata. I suoi resti venero nascosti uin un trolley ritrovato in un prato. La scarcerazione del nigeriano fa infuriare ladiMastropietro che si sfoga ...