Pallanuoto, Champions League 2021-2022: tutto facile per l’AN Brescia, altra vittoria che vale la fase a gironi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci saranno anche i campioni d’Italia oltre che i campioni d’Europa tra le squadre al via della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto maschile. A raggiungere la Pro Recco ci sono i rivali di sempre dell’AN Brescia che oggi hanno staccato il pass per il penultimo atto prima della fase finale. tutto facile per la banda di Sandro Bovo nella sfida con il Barceloneta. La compagine lombarda, che partiva già con un vantaggio netto dopo l’ANdata (17-13 in terra spagnola), non si è limitata a gestire il margine ma si è portata a casa un altro successo che ha chiuso la pratica. Convincente 16-13, nonostante alcune assenze (su tutti il portiere Tesanovic), alla Mompiano per Presciutti e compagni. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci saranno anche i campioni d’Italia oltre che i campioni d’Europa tra le squadre al via delladelladimaschile. A raggiungere la Pro Recco ci sono i rivali di sempre delche oggi hanno staccato il pass per il penultimo atto prima dellafinale.per la banda di Sandro Bovo nella sfida con il Barceloneta. La compagine lombarda, che partiva già con un vantaggio netto dopodata (17-13 in terra spagnola), non si è limitata a gestire il margine ma si è portata a casa un altro successo che ha chiuso la pratica. Convincente 16-13, nonostante alcune assenze (su tutti il portiere Tesanovic), alla Mompiano per Presciutti e compagni. Il ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto Champions League 2021-2022: Savona-Stella Rossa 8-9. Qualificazione difficile ma ancora in bilico -… - zazoomblog : Pallanuoto Champions League 2021-2022: Savona-Stella Rossa 8-9. Qualificazione difficile ma ancora in bilico -… - SvSport1 : Pallanuoto. Torna subito la Champions per la Rari Nantes Savona, alle 18:30 l'andata del QR III contro la Stella Ro… - bresciasport : AN BRESCIA: IL BARCELONA IN CHAMPIONS, MERCOLEDI IL SAN DONATO L'An Brescia torna in vasca e intanto pesca il Barce… - bresciasport : L’AN BRESCIA NON SBAGLIA E VOLA AL TERZO TURNO DI CHAMPIONS LEAGUE L'An Brescia non sbaglia! Leggi la news completa… -