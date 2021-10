Pagelle Zenit-Juventus 0-1 | voti e tabellino Champions League 2021 2022

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ledi0-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la terza giornata dei gironi di. In terra russa partita complicata per i bianconeri che sono però forti del primo posto nel girone. Nel primo tempo pochissime occasioni, nella ripresa tutto sembra apparecchiato per il pareggio ma arriva il gol vittoria di Kulusevski. Di seguito iai protagonisti della sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Kritsyuk 6.5; Karavev 6 (16? st Sutormin 5.5), Chistiakov 5 (43? st Krugovoi sv), Lovren 6, Rakitskyy 6; Wendel 5.5, Barrios 5.5, Douglas Santos 6; Malcom 5 (24? st Kuzyaev 5.5), Dzyuba 5 (16? st Azmoun 5.5), Claudinho 5 (43? st Erokhin sv). ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22:Juve Ledei protagonisti del match traSan Pietroburgo e Juve, valido per la 3ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP: Locatelli, Claudinho FLOP: