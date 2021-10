Pagelle Manchester United Atalanta | TOP e FLOP dopo il primo tempo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022. TOP: Demiral: Maguire VOTI Al termine del match. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Manchester

TUTTO mercato WEB

La favola cominciò in un hotel, nell'aprile 2007. "IlUnited venne in città per giocare in Champions contro la Roma. Uno dei loro scout chiamò ...ancora più veloce e immersiva ledi ...CR7 è a, sulla panchina bianconera è tornato Max Allegri, mentre su quella giallorossa è ...l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le...Tutti gli highlights Serie A oggi: video con i gol dell'ultima giornata di campionato e azioni principali della partita. Archivio con la sintesi degli incontri ...Vicario prova a salvare tutto. vedi letture. EMPOLI - ATALANTA 1-4. Marcatori: 11' Ilicic, 26' Ilicic (A), 30’ Di Francesco (E), 49' aut. Empoli-Atalanta 1-4, le pagelle: Ilicic show, Pasalic uomo ass ...