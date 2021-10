Pagelle Manchester United-Atalanta 3-2 | voti e tabellino Champions League 2021 2022

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le, ie ildi3-2, match della terza giornata della fase a gironi di. Un primo tempo da urlo, una ripresa da dimenticare. Si può riassumere così la sfida dell’Old Trafford per l’, sconfitta dai red devils ma protagonisti di 45? davvero ottimi. Le reti di Pasalic e Demiral però non bastano. Nella ripresa i padroni di casa salgono in cattedra e completano la rimonta. A segno Rashford, Maguire ed il solito Cristiano Ronaldo. Uomini di Solskjaer al comando del girone in solitaria; ferma a quota 4 punti invece la Dea. Di seguito lee ildel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Manchester

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/22:United Atalanta Ledei protagonisti del match traUnited e Atalanta, valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022. TOP: Demiral FLOP: ...La favola cominciò in un hotel, nell'aprile 2007. "IlUnited venne in città per giocare in Champions contro la Roma. Uno dei loro scout chiamò ...ancora più veloce e immersiva ledi ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/22: pagelle Manchester United Atalanta Le pagelle dei protagonisti del match tra Manc ...Vicario prova a salvare tutto. vedi letture. EMPOLI - ATALANTA 1-4. Marcatori: 11' Ilicic, 26' Ilicic (A), 30’ Di Francesco (E), 49' aut. Empoli-Atalanta 1-4, le pagelle: Ilicic show, Pasalic uomo ass ...