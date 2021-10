PAGANI | MANCATI VERSAMENTI ALL’ERARIO | ALLA SBARRA TRAPANI E RAIOLA

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), rinviati a giudizio Filippoe Raffaelerispettivamente amministratore e presidente della Paganese Calcio. Entrambi dovranno presentarsi in aula a Nocera Inferiore il prossimo 10 marzo. Le contestazioni sono formulate in concorso, per un caso, e separatamente per un altro contro il solo. Nel mirino della Procura di Nocera Inferiore ci sonopagamenti. La relazione dei funzionari dell’ufficio di, datata 1 ottobre 2019, riguarda irelativi al 22 giugno 2017, quandoera procuratore e amministratore della Paganese, mentreera amministratore unico. I due non avrebbero versato il dovuto utilizzando in compensazione crediti inesistenti per ...