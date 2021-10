Padel, Mondiali 2021 di Doha: ecco i nomi dei sedici azzurri convocati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I ct Marcella Ferrari e Gustavo Spector hanno ufficializzato i nomi dei sedici azzurri che parteciperanno ai Mondiali 2021 di Doha (15-20 novembre). ecco le convocazioni: Sussarello, Orsi, Pappacena, Marchetti, Zanchetta, Stellato, Tommasi e Casali nel femminile, al maschile confermati i finalisti agli Europei, ovvero Britos, Bruno, Capitani, Cattaneo, Cremona, Di Giovanni, Sinicropi e Tinti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I ct Marcella Ferrari e Gustavo Spector hanno ufficializzato ideiche parteciperanno aidi(15-20 novembre).le convocazioni: Sussarello, Orsi, Pappacena, Marchetti, Zanchetta, Stellato, Tommasi e Casali nel femminile, al maschile confermati i finalisti agli Europei, ovvero Britos, Bruno, Capitani, Cattaneo, Cremona, Di Giovanni, Sinicropi e Tinti. SportFace.

