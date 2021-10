Organizzazione delle Nazione Unite | un’UdA che parla delle Organizzazioni Internazionali

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La data, il 24 di ottobre, segna l'anniversario del lancio della CartaNazioninel 1945. Celebrata dal 1948, la GiornataNazioniè contrassegnata in tutto il mondo da incontri, discussioni e mostre sui risultati e gli obiettiviNazioni. Da anni anche da un’attenta attività didattica nelle scuole italiane e non solo in quelle, naturalmente. L'articolo .

Il 24 ottobre 2021 sarà celebrato il 76° Anniversario della nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Anniversario della nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Dalla Prefettura di Sond ...