Organico Covid fino a giugno 2022, proroga solo per insegnanti o anche ATA? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di ieri sera la notizia della proroga dei contratti Covid fino a giugno 2022, ma un punto non è chiaro: la proroga riguarda sia i docenti che il personale ATA? Il comunicato del Governo da cui si è appresa la notizia parla in effetti solo di insegnanti, nessun riferimento al personale ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di ieri sera la notizia delladei contratti, ma un punto non è chiaro: lariguarda sia i docenti che il personale? Il comunicato del Governo da cui si è appresa la notizia parla in effettidi, nessun riferimento al personale. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Organico Covid fino a giugno 2022, proroga solo per insegnanti o anche ATA? - orizzontescuola : Organico Covid fino a giugno 2022, proroga solo per insegnanti o anche ATA? - scuolainforma : Organico Covid, governo: ok a proroga fino a giugno 2022 - tinovale_ : @broomplant Potrebbe riferirsi all'organico Covid? - GazzettaDellaSc : Supplenti docenti e ATA organico Covid: come si sostituiscono in caso di assenza -