“Ora mi sono rotto…”. Caos durante la cena del GF Vip, volano parole grosse. L’ira di Alex Belli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, atmosfera tesa tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Sembra che gli animi di concorrenti facciano qualche fatica a rasserenarsi. Le ultime vicende hanno certamente fatto saltare qualche equilibrio già precario e a risentirne in modo particolare, sembra essere l’ex volto di Centovetrine. Dopo la cena ‘incrimata’ che avrebbe sollevato alcune accuse non troppo leggere su Soleil Sorge, una seconda tavolata condivisa per il pasto serale tra gli inquilini della casa avrebbe rappresentato l’ennesimo momento di scontro. Questa volta qualcosa avrebbe infastidito non poco l’attore italiano Alex Belli fino a sfiorare un vero e proprio litigio con i compagni d’avventura. Il motivo potrebbe apparire futile, ma pare che per Alex Belli la vicenda abbia avuto una certa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, atmosfera tesa tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Sembra che gli animi di concorrenti facciano qualche fatica a rasserenarsi. Le ultime vicende hanno certamente fatto saltare qualche equilibrio già precario e a risentirne in modo particolare, sembra essere l’ex volto di Centovetrine. Dopo la‘incrimata’ che avrebbe sollevato alcune accuse non troppo leggere su Soleil Sorge, una seconda tavolata condivisa per il pasto serale tra gli inquilini della casa avrebbe rappresentato l’ennesimo momento di scontro. Questa volta qualcosa avrebbe infastidito non poco l’attore italianofino a sfiorare un vero e proprio litigio con i compagni d’avventura. Il motivo potrebbe apparire futile, ma pare che perla vicenda abbia avuto una certa ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora sono Covid, la Russia chiude le attività lavorative per una settimana ... i contagi registrati sono oltre 2,7 milioni e oltre 46mila sono stati i decessi nel periodo 11 - ... Il numero cumulativo di casi confermati segnalati a livello globale è ora superiore a 240 milioni e ...

Gp Italia: Marquez, a Misano in una situazione migliore Vediamo cosa accadrà, le condizioni potrebbero essere molto diverse anche se sono trascorse solo poche settimane". Per il suo compagno di scuderia, Pol Espargarò, "è ora di concentrarsi e concludere ...

Erano bici destinate alla discarica Ora sono pezzi unici pronti per l’asta LA NAZIONE MotoGp, Marquez: "A Misano in una situazione migliore di un mese fa" ROMA - "Torniamo a Misano in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po’ di più. Ora iniziamo le ultime tre gare dell’anno, quindi speriamo di poter continuare il t ...

Russia, 1.028 morti di Covid, nuovo record da inizio epidemia lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa Tass citando i dati del centro operativo nazionale anticoronavirus. Stando ai dati ufficiali, nel corso delle ultime 24 ore nel Paese sono stati ...

