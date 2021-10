Olimpiadi Italiane di Astronomia 2021/22, iscrizioni dal 28 ottobre al 7 dicembre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Aperte le iscrizioni dal 28 ottobre al 7 dicembre 2021 . La DGOSVI del MI Ufficio I bandisce e attua con la Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la XX Edizione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, finalizzata a stimolare l'interesse per l'Astronomia e l'Astrofisica. La competizione è rivolta agli studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Aperte ledal 28al 7. La DGOSVI del MI Ufficio I bandisce e attua con la Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la XX Edizione delledi, finalizzata a stimolare l'interesse per l'e l'Astrofisica. La competizione è rivolta agli studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. L'articolo .

