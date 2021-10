Olimpiadi | fiaccola arrivata in Cina | cerimonia di benvenuto a Pechino

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), 20 ott. - (Adnkronos) - Laolimpica èina poco più di cento giorni dal via dei Giochi invernali di2022, previsto per il 4 febbraio. La capitale cinese sarà la prima città ad essere sede sia delleinvernali sia di quelle estive, ospitate nel 2008. Nella mattinata disi è tenuta ladiper la fiamma presso la Torre Olimpica della capitale, dove sarà esposta al pubblico prima di partire per un tour espositivo e promozionale.

Fuoco e polemiche in vista di Pechino 2022. La fiamma olimpica dei Giochi invernali, accesa nell'antico sito greco di Olimpia, secondo il rito, scatena subito una protesta pro - Tibet prontamente ...La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Pechino 2022 è stata accesa nell'antico sito greco di Olimpia, secondo il rito, ma in assenza del pubblico a causa del Covid - 19, e con una protesta pro - ...