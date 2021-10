Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi torna a parlare con papà Al Bano dopo tre mesi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai 1 Romina Carrisi ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti. Per 3 mesi lei e suo padre Al Bano non si sono sentiti. I due hanno ripreso i contatti di recente grazie a “Ballando con le Stelle”, a cui partecipa il cantante come concorrente. “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone su Rai Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A “è un” condotto da Serena Bortone su Rai 1ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti. Per 3lei e suo padre Alnon si sono sentiti. I due hanno ripreso i contatti di recente grazie a “Ballando con le Stelle”, a cui partecipa il cantante come concorrente. “è un” condotto da Serena Bortone su Rai Articolo completo: dal blog SoloDonna

