Oggi conosciamo Francesco Montanari così: avete mai visto questo scatto passato? Il ‘dettaglio’ non sfugge (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi conosciamo Francesco Montanari così, ma l’avete mai visto in questo scatto del passato? Il ‘dettaglio’ non sfugge. Proprio questa sera, è iniziata la terza stagione della serie televisiva Il Cacciatore. Al centro dell’attenzione, le vicende di Saverio Barone. un giovane PM che nei primi anni novanta diventa il protagonista della ‘caccia’ ai mafiosi nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 20 ottobre 2021), ma l’maiindel? Ilnon. Proprio questa sera, è iniziata la terza stagione della serie televisiva Il Cacciatore. Al centro dell’attenzione, le vicende di Saverio Barone. un giovane PM che nei primi anni novanta diventa il protagonista della ‘caccia’ ai mafiosi nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LaurInter : Quello che non sapevo è che questa di Instagram a quanto pare è nuova amichetta della mia ex amica, e oggi vedo che… - Antikimmichismo : oggi mi hai gasato un botto ho fatto io la giocata ma l'hai conclusa tu scrivendomi in dm ahahahahah che malat* dai… - giek2 : @_clappuccino @FmMosca >>crescemmo, sperammo, studiammo insieme; pure lottammo insieme contro il sistema dell'ingan… - KamarJFC : Tu sei semplicemente una delle mie preferite qui sopra, ci conosciamo da Maggio grazie a questo social e anche oggi… - QuelloKeSbrocca : RT @mrk4m1: Senza #Bitcoin non ci sarebbe stata Wikileaks. Se oggi conosciamo i crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Unione Europea… -