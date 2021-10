Obbligo vaccinale per personale medico, la sentenza del Consiglio di Stato: “È legittimo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’Obbligo vaccinale per il personale sanitario è legittimo. Viene così respinta l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari del Friuli-Venezia-Giulia. “L’Obbligo vaccinale – scrivono i giudici – non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà che grava su tutti i cittadini”. L’Obbligo vaccinale, si legge ancora, “è imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del Covid, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildiha stabilito che l’per ilsanitario è. Viene così respinta l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari del Friuli-Venezia-Giulia. “L’– scrivono i giudici – non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente esanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà che grava su tutti i cittadini”. L’, si legge ancora, “è imposto a tutela non solo delsanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del Covid, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque ...

