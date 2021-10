Obbligo vaccinale, il Consiglio di Stato lo conferma solo per il personale sanitario (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Consiglio di Stato conferma l’Obbligo vaccinale per il personale sanitario. Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l’Obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’articolo 4 del Decreto legge n. 44 del 2021. L’articolo 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ildil’per il. Con una sentenza pubblicata oggi, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati,ndo l’contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per ildall’articolo 4 del Decreto legge n. 44 del 2021. L’articolo 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello ...

