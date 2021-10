Nuovo digitale terrestre | le tappe zona per zona | cosa bisogna fare per non perdere i canali tv

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da oggi 20 ottobre inizia il cosiddetto periodo di transizione per il secondo switch off delche si concluderà a gennaio 2023 per far spazio alla rete 5G. Per gli utenti, di fatto, questo comporterà che alcuni, in tutto 15, spariranno dal proprio televisore: sarà necessaria una risintonizzazione per chi ha tv o decoder compatibili con i nuovi standard. Tutti gli altri, invece, dovranno comprare un apparecchio. Ma ci sarà il tempo per farlo. Il motivo della “scomparsa” dei? Il passaggio di alcuniin Hd, insomma all’alta definizione. Tutto parte, in realtà, da una richiesta dell’Unione europea che ha chiesto ai Paesi membri di lasciare libera una parte della banda a 700 MHz per permettere l’ingresso della rete 5G per il traffico dati mobile. ...