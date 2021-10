Nuovo digitale terrestre: cosa cambia su bonus, frequenze e canali TV (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Nuovo digitale terrestre prende forma. Largamente annunciato nelle scorse settimane, a partire dal 20 ottobre 2021 si concretizza il passaggio alle nuove frequenze. Chi dispone di un televisore sufficientemente aggiornato potrà continuare a vedere i canali TV procedendo semplicemente a una nuova sintonizzazione. Diverso invece il caso di coloro che dispongono di televisori più vecchi. In tale evenienza, sarà indispensabile comprare un Nuovo apparecchio oppure dotarsi di un decoder. Di fatto, a partire da oggi una quindicina di canali Rai e Mediaset non sono più presenti nei canali del nostro televisore. La variazione è dovuta al cambio di frequenze, che hanno interessato rispettivamente per i canali della ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilprende forma. Largamente annunciato nelle scorse settimane, a partire dal 20 ottobre 2021 si concretizza il passaggio alle nuove. Chi dispone di un televisore sufficientemente aggiornato potrà continuare a vedere iTV procedendo semplicemente a una nuova sintonizzazione. Diverso invece il caso di coloro che dispongono di televisori più vecchi. In tale evenienza, sarà indispensabile comprare unapparecchio oppure dotarsi di un decoder. Di fatto, a partire da oggi una quindicina diRai e Mediaset non sono più presenti neidel nostro televisore. La variazione è dovuta al cambio di, che hanno interessato rispettivamente per idella ...

fainformazione : Sostenibilità e Tecnologia: come l'innovazione può costruire un Pianeta più green La crisi climatica e la rivoluzi… - thePixelsChips : Nuovo episodio del podcast Salone di un libro senza pagine, expo di giocattoli digitale e streaming di vendite asco… - fainfoscienza : Sostenibilità e Tecnologia: come l'innovazione può costruire un Pianeta più green La crisi climatica e la rivoluzi… - gigibeltrame : Nuovo Digitale Terrestre, oggi parte la prima fase di switch off #digilosofia - arimar66 : @MEcosocialista @Anna33289994 Io ho in TV che fortunatamente riceve in HD,acquistata nel 2012 e dopo dieci anni non… -