Nuovo ambulatorio di pneumologia a Zingonia: “Ecco i nostri servizi e le patologie che trattiamo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il servizio di pneumologia di Habilita si arricchisce di nuovi strumenti e nuovi professionisti. Attualmente a Bergamo l’ambulatorio con il dottor Giovanni Michetti è tra i più richiesti e apprezzati. Nel Poliambulatorio di Clusone è presente il dottor Enrico Agostoni. Ora, visto il numero crescente di richieste provenienti dal territorio il servizio è stato attivato anche nella sede di Zingonia. A gestire questo ambulatorio ci sono il dottor Rodolfo Guarneri e la dottoressa Annamaria Villa. Abbiamo incontrato il dottor Guarneri per capire meglio in che cosa consista questo servizio. “Purtroppo, a causa delle infezioni da Covid, nell’ultimo anno e mezzo è cresciuta esponenzialmente la necessità di sottoporsi ad indagini di approfondimento per pazienti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilo didi Habilita si arricchisce di nuovi strumenti e nuovi professionisti. Attualmente a Bergamo l’con il dottor Giovanni Michetti è tra i più richiesti e apprezzati. Nel Polidi Clusone è presente il dottor Enrico Agostoni. Ora, visto il numero crescente di richieste provenienti dal territorio ilo è stato attivato anche nella sede di. A gestire questoci sono il dottor Rodolfo Guarneri e la dottoressa Annamaria Villa. Abbiamo incontrato il dottor Guarneri per capire meglio in che cosa consista questoo. “Purtroppo, a causa delle infezioni da Covid, nell’ultimo anno e mezzo è cresciuta esponenzialmente la necessità di sottoporsi ad indagini di approfondimento per pazienti ...

