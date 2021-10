Notte insonne per l’Atalanta a Manchester, la moglie di Malinovskyi denuncia sui social (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I giocatori dell’Atalanta non hanno trascorso una Notte tranquilla a Manchester: l’allarme dell’hotel dove soggiornavano è suonato per cinque volte Sonno tormentato, alla vigilia della partita contro il Manchester United, per l’Atalanta. La moglie di Malinovskyi, Roksana, ha svelato quanto accaduto nell’albergo della squadra tramite una storia Instagram. «Notte infernale a Manchester. Per tutta la Notte in hotel una sirena è stata accesa a piena potenza per 5 volte. È successo proprio quando è arrivata la squadra e solo di Notte!». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I giocatori delnon hanno trascorso unatranquilla a: l’allarme dell’hotel dove soggiornavano è suonato per cinque volte Sonno tormentato, alla vigilia della partita contro ilUnited, per. Ladi, Roksana, ha svelato quanto accaduto nell’albergo della squadra tramite una storia Instagram. «infernale a. Per tutta lain hotel una sirena è stata accesa a piena potenza per 5 volte. È successo proprio quando è arrivata la squadra e solo di!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

