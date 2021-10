Nona giornata Serie B 2021 22 | gli arbitri

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli, degli Assistenti, del Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma sabato 23 ottobre./22: le designazioni arbitrali ALESSANDRIA-CROTONE venerdì 22/10 h.20.30 Arbitro: Santoro Assistenti: Cipressa-Barone Iv: Calzavara Var: Fourneau Avar: Rossi L. BENEVENTO-COSENZA h.14.00 Arbitro: Ghersini Assistenti: Sechi-Macaddino Iv: Perri Var: Camplone Avar: Ranghetti LECCE-PERUGIA h.14.00 Arbitro: Giuia Assistenti: Vecchi-Gualtieri Iv: Luongo Var: Paterna Avar: Muto MONZA-CITTADELLA h.14.00 Arbitro: Manganiello Assistenti: Costanzo-Rossi G. Iv: ...

La gara Benevento - Cosenza, valevole per ladel campionato di Serie BKT, in programma sabato 23 ottobre p.v., ore 14, presso lo stadio " Ciro Vigorito ", sarà diretta da Davide Ghersini di Genova. Assistenti designati Gianluca ...
Seduta tecnica per il Torino al Filadelfia in preparazione alla partita contro il Genoa (nona giornata del campionato di serie A, calcio d'inizio venerdì alle ore 18.30 allo ...
Protagonisti, nel bene e nel male, dell'ottava giornata di Serie A sono stati anche gli arbitri. Tra i due big match del turno (Lazio-Inter e Juventus-Roma), sia Massimiliano Irrati, sia ...