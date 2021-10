Non solo Politano: un altro giocatore del Napoli ha scelto di cambiare procuratore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il giornalista Valter De Maggio ha rivelato in diretta su Radio Kiss Kiss una notizia riguardante il futuro di uno dei calciatori del Napoli, ovvero Kostas Manolas. Ecco quanto evidenziato: Sembrerebbe che dopo Politano, passato da Davide Lippi a Mario Giuffredi, anche Manolas sia intenzionato a cambiare procuratore. Ricordiamo che il difensore greco è assistito da Mino Raiola, ma da quanto si vocifera pare sia intenzionato a cambiare anche lui. Manolas Napoli Ancora non ci sono conferme su chi prenderà la sua procura, ma al momento si parla di un agente napoletano". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il giornalista Valter De Maggio ha rivelato in diretta su Radio Kiss Kiss una notizia riguardante il futuro di uno dei calciatori del, ovvero Kostas Manolas. Ecco quanto evidenziato: Sembrerebbe che dopo, passato da Davide Lippi a Mario Giuffredi, anche Manolas sia intenzionato a. Ricordiamo che il difensore greco è assistito da Mino Raiola, ma da quanto si vocifera pare sia intenzionato aanche lui. ManolasAncora non ci sono conferme su chi prenderà la sua procura, ma al momento si parla di un agente napoletano".

