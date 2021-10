Non solo apologia di fascismo: la pizzeria di Camaiore è la festa dei no Green Pass e della scarsa pulizia | VIDEO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un museo del fascismo racchiuso in una pizzeria a Camaiore. Dai busti del duce, ai canti e cori contro le donne e gli stranieri. Il tutto è unito da un altro filo comune che si riflette su temi di strettissima attualità. Perché “Il Mulino” non è solo il regno dell’apologia di Mussolini e del suo regime, ma è anche un piccolo regno dve i “No Green Pass” esultano. Forse perché non sanno bene cosa stanno mangiando, visto un VIDEO (che risale al 2016) in cui si vede un uomo – presentato come il pizzaiolo del locale – intento a utilizzare un pennello (sembra essere quello per rimuovere la cenere dal forno a legna) in modo poco consono. Per usare un eufemismo. pizzeria Camaiore, non solo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un museo delracchiuso in una. Dai busti del duce, ai canti e cori contro le donne e gli stranieri. Il tutto è unito da un altro filo comune che si riflette su temi di strettissima attualità. Perché “Il Mulino” non èil regno dell’di Mussolini e del suo regime, ma è anche un piccolo regno dve i “No” esultano. Forse perché non sanno bene cosa stanno mangiando, visto un(che risale al 2016) in cui si vede un uomo – presentato come il pizzaiolo del locale – intento a utilizzare un pennello (sembra essere quello per rimuovere la cenere dal forno a legna) in modo poco consono. Per usare un eufemismo., non...

Advertising

fanpage : 'Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino. Non voglio partecipare a una guerra che stanno… - LucaBizzarri : Se non fossero violenti, sarebbero solo degli imbecilli. - marattin : I politici si riempiono sempre la bocca di “meno tasse”, da decenni. Ora ci sono le condizioni: 23 mld di margine f… - vinnix63 : RT @micheleleccese: Non è una guerra tra poveri o tra lavoratori. C’è solo chi ha scelto di affidarsi alla scienza e chi pensa di poterne f… - sonya70766316 : RT @Aka7myworld: tra tutte le persone che potevano consolare Soleil ci sono lì quelle sbagliate. Non merita consolazioni giusto per faccia.… -