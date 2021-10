Non Mi Regolo di Briga con Gemitaiz e Il Tre, il singolo anticipa il nuovo album (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarà disponibile da venerdì 22 ottobre in radio e negli store digitali Non Mi Regolo di Briga, il nuovo singolo con Gemitaiz e Il Tre. Dalle ore 14.00 dello stesso giorno sarà disponibile su YouTube anche il video ufficiale del brano. Per Briga si tratta del nuovo singolo dal nuovo album di inediti, prima traccia che anticipa il nuovo progetto discografico atteso per il 10 dicembre. Il testo di Non Mi Regolo di Briga feat. Gemitaiz e Il Tre vede la firma di Briga, Gemitaiz ed Il Tre mentre Sine ha curato la produzione musicale.Non Mi Regolo segna il ritorno di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sarà disponibile da venerdì 22 ottobre in radio e negli store digitali Non Midi, ilcone Il Tre. Dalle ore 14.00 dello stesso giorno sarà disponibile su YouTube anche il video ufficiale del brano. Persi tratta deldaldi inediti, prima traccia cheilprogetto discografico atteso per il 10 dicembre. Il testo di Non Midifeat.e Il Tre vede la firma died Il Tre mentre Sine ha curato la produzione musicale.Non Misegna il ritorno di ...

