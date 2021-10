“Non lo accetto…”. Katia Ricciarelli e Carmen Russo, c’è dell’altro dopo la lite al GF Vip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una lite all’improvviso mentre erano in corso le nomination al Grande Fratello Vip ha visto protagoniste Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Tutto è iniziato quando la prima ha deciso di nominare la showgirl. A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto il motivo di questa nomination e Carmen Russo ha provato a minimizzare dicendo che Katia l’avesse votata dopo aver perso con lei una partita a biliardo. L’ex moglie di Pippo Baudo non ha accettato questa risposta e spiegato che la ragione della motivazione fosse totalmente diversa. Ricciarelli ha infatti accusato Carmen Russo di aver fatto pettegolezzi con Jo Squillo davanti ai suoi occhi, proprio mentre lei era impegnata in una partita ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unaall’improvviso mentre erano in corso le nomination al Grande Fratello Vip ha visto protagoniste. Tutto è iniziato quando la prima ha deciso di nominare la showgirl. A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto il motivo di questa nomination eha provato a minimizzare dicendo chel’avesse votataaver perso con lei una partita a biliardo. L’ex moglie di Pippo Baudo non ha accettato questa risposta e spiegato che la ragione della motivazione fosse totalmente diversa.ha infatti accusatodi aver fatto pettegolezzi con Jo Squillo davanti ai suoi occhi, proprio mentre lei era impegnata in una partita ...

