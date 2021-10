«Noi pentiti del green pass così torniamo a respirare» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È boom di vaccinati per il green pass che sta diventando, in molti casi, la motivazione principale di adesione alla campagna anti Covid. A Napoli, sono i numeri a indicare un'impennata di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È boom di vaccinati per ilche sta diventando, in molti casi, la motivazione principale di adesione alla campagna anti Covid. A Napoli, sono i numeri a indicare un'impennata di...

Advertising

Piero76545064 : RT @intuslegens: #Salvini, non siamo andati a votarti perché stai col governo che ha soppresso la Costituzione con la menzogna del «salvare… - FloraGiulia5 : RT @intuslegens: #Salvini, non siamo andati a votarti perché stai col governo che ha soppresso la Costituzione con la menzogna del «salvare… - FsSenni : RT @intuslegens: #Salvini, non siamo andati a votarti perché stai col governo che ha soppresso la Costituzione con la menzogna del «salvare… - Lucaducabob : RT @intuslegens: #Salvini, non siamo andati a votarti perché stai col governo che ha soppresso la Costituzione con la menzogna del «salvare… - AlessandroFolio : RT @intuslegens: #Salvini, non siamo andati a votarti perché stai col governo che ha soppresso la Costituzione con la menzogna del «salvare… -