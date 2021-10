"Noi abbiamo Zaia". Antonella Viola "scende in politica". Da Floris, parole pesantissime | Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Anche Antonella Viola attacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ospite di DiMartedì a La7, la professoressa salita alla ribalta televisiva fin dall'inizio della pandemia di Covid dà la sua lettura dei risultati delle ultime elezioni amministrative, che ha visto il centrodestra battuto nelle principali città al voto tra primo turno e ballottaggio, da Roma a Milano, da Torino a Napoli e Bologna. "Non solo sui vaccini, ma anche sulle prime misure di restrizione, dal virus che è morto al virus che non fa danni - sottolinea la Viola, direttore dell'Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza) di Padova -, hanno sempre sposato posizioni anti-scientifiche". Il riferimento è appunto ai leader di Fratelli d'Italia e Lega. "Perché?", le chiede Floris. "Non lo deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ancheattacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ospite di DiMartedì a La7, la professoressa salita alla ribalta televisiva fin dall'inizio della pandemia di Covid dà la sua lettura dei risultati delle ultime elezioni amministrative, che ha visto il centrodestra battuto nelle principali città al voto tra primo turno e ballottaggio, da Roma a Milano, da Torino a Napoli e Bologna. "Non solo sui vaccini, ma anche sulle prime misure di restrizione, dal virus che è morto al virus che non fa danni - sottolinea la, direttore dell'Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza) di Padova -, hanno sempre sposato posizioni anti-scientifiche". Il riferimento è appunto ai leader di Fratelli d'Italia e Lega. "Perché?", le chiede. "Non lo deve ...

Advertising

fedefederossi : Sono stato candidato agli MTV Best Italian Act. Mi ricordo ancora la vittoria del 2016, immagino anche voi. Beh, qu… - Quirinale : #Mattarella: Grazie alla scienza, alle vaccinazioni, al comportamento dei nostri concittadini, alla coraggiosa scel… - borghi_claudio : @Theskeptical_ @ValcMassimo Ok, però per capire cosa intendo ti segnalo la dichiarazione appena fatta da Letta: Le… - titti97370553 : RT @FrankMrMinnesot: Ogni riferimento ai disadattati del J Twitter è puramente casuale Noi #Allegrodipendenti abbiamo goduto - MatteoFreschini : “Non so se l’hai notato, c’aveva lo stesso pigiama di Sophie. Noi l’abbiamo notato.” JESSICAAAAAAAAAA #GFvip -