No, questa foto manipolata non c’entra con la manifestazione antifascista dei sindacati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 17 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot composto da una fotografia e da un testo. La foto mostra una manifestazione con persone che indossano una camicia rossa: tra i partecipanti, quattro persone che appaiono molto simili o identiche tra loro sono state selezionate con un cerchio giallo. Il testo recita: «Le foto sui giornali,, sfilano migliaia di magliette rosse !!! Solo io noto qualcosa di strano ??? Sembra il raduno dei gemelli». La presenza di figure “replicate” sarebbe naturalmente il segno di una manipolazione. Lo screenshot oggetto di verifica è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Che pagliacci! Ecco a voi la manifestazione a Roma della CGIL con 800.000 partecipanti. Così sono bravo anche io!». Il riferimento è alla ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 17 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot composto da unagrafia e da un testo. Lamostra unacon persone che indossano una camicia rossa: tra i partecipanti, quattro persone che appaiono molto simili o identiche tra loro sono state selezionate con un cerchio giallo. Il testo recita: «Lesui giornali,, sfilano migliaia di magliette rosse !!! Solo io noto qualcosa di strano ??? Sembra il raduno dei gemelli». La presenza di figure “replicate” sarebbe naturalmente il segno di una manipolazione. Lo screenshot oggetto di verifica è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Che pagliacci! Ecco a voi laa Roma della CGIL con 800.000 partecipanti. Così sono bravo anche io!». Il riferimento è alla ...

