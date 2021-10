No Man's Sky Expeditions Emergence è il nuovo aggiornamento a tema Halloween! Tutti i dettagli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Hello Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per No Man's Sky chiamato Expeditions Emergence. Questo aggiornamento introduce molte interessanti novità tutte a tema Halloween. In tutto l'universo, i pianeti sono stati devastati dall'attività dei Titan Worm. Questi colossali vermi della sabbia solcano le sabbie del deserto, oscurando il sole mentre si inarcano sopra di loro, e contaminando il terreno stesso con la loro polvere maledetta. I viaggiatori di questa spedizione si ritroveranno bloccati sul pianeta Wasan, un mondo arido devastato da tempeste di polvere e infestato da Titan Worm. Sta a voi individuare i siti di impatto del Titan Worm, e distruggere i nemici. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Hello Games ha annunciato l'arrivo di unper No Man's Sky chiamato. Questointroduce molte interessanti novità tutte aHalloween. In tutto l'universo, i pianeti sono stati devastati dall'attività dei Titan Worm. Questi colossali vermi della sabbia solcano le sabbie del deserto, oscurando il sole mentre si inarcano sopra di loro, e contaminando il terreno stesso con la loro polvere maledetta. I viaggiatori di questa spedizione si ritroveranno bloccati sul pianeta Wasan, un mondo arido devastato da tempeste di polvere e infestato da Titan Worm. Sta a voi individuare i siti di impatto del Titan Worm, e distruggere i nemici. Leggi altro...

