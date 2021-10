"No green pippe", l'aquila della Lazio e il moto ondulatorio: quindi, oggi... (Di mercoledì 20 ottobre 2021) quindi, oggi...: il fascismo è già scomparso, la lite Polonia-Ue e il rene di un maiale trapiantato Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021)...: il fascismo è già scomparso, la lite Polonia-Ue e il rene di un maiale trapiantato

Advertising

Adnkronos : #Covid Campania, De Luca contro le 'green pippe': 'Se ci distraiamo, a novembre richiudiamo'. - fattoquotidiano : De Luca: “In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i ‘no green pippe’. Rivendicano il diritto di contagiare… - Lodamarco1 : RT @fattoquotidiano: De Luca: “In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i ‘no green pippe’. Rivendicano il diritto di contagiare gli… - Italia_Notizie : De Luca: “In Campania non c’è diritto di cittadinanza per i ‘no green pippe’. Rivendicano il diritto di contagiare… - indigofera20 : @fattoquotidiano Non stimo De Luca ma 'no green pippe' mi fa ridere ???? -