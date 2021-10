No Green Pass Trieste, a smentire la notizia della «donna incinta manganellata dalla polizia» è stata lei stessa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sulle manifestazioni No Green Pass a Trieste ne sono state dette tante. L’ultima è quella della «donna incinta manganellata dalla polizia» – come è diventata nota in rete – in riferimento a una donna che è stata effettivamente ferita durante gli scontri tra manifestanti e polizia. Foto e video che girano online, infatti, mostrano il suo volto sanguinante mentre – in seguito all’utilizzo degli idranti da parte della polizia – viene portata a lato rispetto alla folla e soccorsa. Rispetto a questa storia in rete sono circolate le versioni più disparate, anche quella che vede la donna in questione aver perso il bambino in seguito alle ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sulle manifestazioni None sono state dette tante. L’ultima è quella» – come è diventata nota in rete – in riferimento a unache èeffettivamente ferita durante gli scontri tra manifestanti e. Foto e video che girano online, infatti, mostrano il suo volto sanguinante mentre – in seguito all’utilizzo degli idranti da parte– viene portata a lato rispetto alla folla e soccorsa. Rispetto a questa storia in rete sono circolate le versioni più disparate, anche quella che vede lain questione aver perso il bambino in seguito alle ...

