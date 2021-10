“No bad days” | il nuovo brano dei Bastille tratto da “Give me the future”

Advertising

Newsic1 : BASTILLE: 'No Bad Days'; il nuovo singolo [Guarda il video] - ARMY_Namjoo : @bestunitvk ISTG THEY'RE SO BAD THESE DAYS KJHKJHKJHJHASDF - lonewolfmeri_ : buonasera. a me comunque no bad days mi ha distrutta. arrivederci. - blvestae : pensare a quanto sarà fortunata la persona a cui taehyung canterà winter bear sotto le coperte per farla addormenta… - Raffipaffy : No Bad Days è così bastille, di quelle piu instrumental, la voce di dan che BLESS come sempre -

Ultime Notizie dalla rete : bad days

LaScimmiaPensa.com

... Cohesity Connect , new security and governance offerings designed to keep customers a step ahead ofactors launching incredibly sophisticated ransomware attacks. In the early, cyber ......thing I'm certain of We'll be diamond when our goldenare done (are done) No matter what (what), no matter what (what) It's only us (it's only us) Yeah, no matter what Take the good and the...Si intitolerà “Give Me The Future”, il nuovo album dei Bastille in arrivo il prossimo 4 febbraio. Un disco che è una sorta di tributo al genere umano nell’era tecnologica e riflette sulla stranezza di ...Su tutte le piattaforme digitali il singolo con videoclip diretto da Dan Smith + Trash Factory. Dal 4 febbraio 2022 il nuovo album ...