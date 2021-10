Nicola Pisu e Miriana Trevisan bacio: cosa è successo dopo? «Teniamolo segreto» VIDEO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) dopo i vari tentativi di corteggiamento, Nicola Pisu è riuscito a farsi scattare un bacio intenso e passionale con Miriana Trevisan. La concorrente del Gf VIP, però, ha chiesto al ragazzo di tenere il segreto sul loro incontro intimo e di aspettare la puntata per parlare. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Gf VIP: il... Leggi su donnapop (Di mercoledì 20 ottobre 2021)i vari tentativi di corteggiamento,è riuscito a farsi scattare unintenso e passionale con. La concorrente del Gf VIP, però, ha chiesto al ragazzo di tenere ilsul loro incontro intimo e di aspettare la puntata per parlare. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Gf VIP: il...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, scatta il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan (che poi fanno un patto) Il figlio di Patrizia Mirigl… - zazoomblog : Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati: “Non diciamolo a nessuno teniamo il segreto” - #Miriana #Trevisan… - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati: `Non diciamolo a nessuno teniamo il segreto` *… - StraNotizie : Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati: “Non diciamolo a nessuno teniamo il segreto” - Giadina1927_ : RT @AntoMaugeri96: Sto raccogliendo fondi per Raccolta PER AEREO NICOLA PISU E SOLEIL BY FAN. Clicca per donare: -